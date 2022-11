Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 14-11-2022 | RTVE Play

Cúmprense 20 anos da catástrofe do Prestige, que comenzou ben cerca do Parador da Costa da Morte en Muxía, dende onde facermos hoxe un informativo especial sobre o aniversario. //. // O goberno de España presentou hoxe recurso no Tribunal de Xustiza da Unión Europa contra o veto a pesca de fondo, que afecta a 87 zonas do Atlántico onde deixou de faenar a frota galega. // Normalidade na primeira xornada de paro convocada pola Plataforma en Defensa do transporte e da que se desmarcan as principais asociacións de transportistas de Galicia. 14-11-2022