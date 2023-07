Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 14-07-2023 | RTVE Play

Colas, sobre todo en lugares de veraneo, para entregar o voto por correo, logo de pechar o prazo con 146.000 solicitudes en Galicia. As oficinas prepáranse para unha fin de semana con horario especial. Hoxe abrirán ata ás dez da noite. // A familia de Déborah Fernández , a moza de Vigo que apareceu morta no Rosal hai vinteún anos, pediu ao xulgado o sobresemento provisional da causa, se se entende que non hai elementos para abrir o procedemento do xurado. // Arranca Portamérica, festival que une ritmo e cociña, na antiga azucreira de Portas. Hoxe o prato forte: un cartel no que figuran Jorge Drexler, Sebastián Yatra ou Nicki Nicole. 14-07-2023