A Foz do Miñor, en Nigrán, é un dos espazos naturais que merece a Bandeira negra polo seu estado de degradación. Así figura no informe que hoxe fixo público o grupo Ecoloxistas en Acción, Con outros cinco puntos de Galicia. // o conselleiro de Sanidade recoñece no Parlamento as dificultades para cubrir vacantes e baixas de médicos de primaria durante o verán, e anuncia novos incentivos e melloras salariais, mentres a oposición fala de verdadeiro colapso dos servizos sanitarios. // As empresas eólicas advirten dun retroceso do sector en Galicia, en plena aposta internacional polas renovables, e quéixanse de inseguridade xurídica debido á moratoria para a instalación de novos parques decretada pola Xunta ata o ano que ven. // 14-06-22