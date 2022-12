Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 12-12-2022 | RTVE Play

Os ministros de Pesca da Unión Europea deciden en Bruxelas as cotas de capturas para o ano que ven. España reclama ter en conta os sacrificios da nosa frota nos últimos anos para evitar novos recortes. // Stellantis anuncia unha nova liña marítima, que conectará o porto de Vigo co de Liverpool, para abastecer de pezas a factoría onde se fabricará a versión eléctrica das furgonetas K9. // O tirón das luces de Vigo e as reservas de última hora permiten ao sector turístico un Balance dos nove días de ponte festiva por riba das espectativas. // Nova derrota do Lugo de Fran Justo, contra a Ponferradina. En Baloncesto, o Breogán cae ante o Barcelona, mentres o Obradoiro consegue unha vitoria sobre o Bilbao Basket a domicilio. 12-12-22