Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 12-09-2023 | RTVE Play

A Policía Nacional custodia un barco cargado con 2.000 quilos de cocaína. O pesqueiro que está atracado no porto de Vigo, foi apresado durante as últimas horas nas Rías Baixas.| Por cuarta vez nos últimos sete anos, o Parlamento de Galicia demanda o traspaso das competencias sobre a Autoestrada do Atlántico á Xunta. |Salvamento Marítimo presentou hoxe unha nova patrulleira en Burela, a Guardamar Urania, construída nos estaleiros Armón desta localidade da Mariña de Lugo . |12-09-23