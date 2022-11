Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 11-11-2022 | RTVE Play

Equipos de emerxencia actúan para frear un verquido accidental moi contaminante no mar. É un simulacro organizado hoxe polos efectivos da Xunta en Laxe, na mesma Costa que sofríu a maior catásfrote ecolóxica da nosa historia trala chamada de auxilio do Prestige, da que este domingo se cumpren 20 anos.. // Sanidade abre hoxe a autocita para todos aqueles maiores de sesenta anos que queiran poñerse a cuarta dose de reforzo da vacina da Covid e que non acudiron ás citas programadas polo Sergas. // Ante o incremento de casos de gripe e infeccións respiratorias, especialmente na área de Vigo, a consellería insiste en que non se está a rexistrar un coplapso nas urxencias pediátricas do Hospital Álvaro Cunqueiro,// 11-11-22