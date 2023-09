Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 11-09-2023 | RTVE Play

A raíña Letizia celebra a apertura de curso escolar, cos nenos do Colexio de infantil e Primaria do Camiño Inglés no concello de Oroso.| Día de volta a clase para 225.000 alumnos de tódolos ciclos educativos no sistema público: Infantil, Primaria, secundaria e Bacharelato. | En Ourense déixanse notar ainda os efectos das treboadas destes días. | O Rácing de Ferrol continúa invicto despois de cinco xornadas . Na Malata contra o Villarreal B conseguiu empatar a dous. 11-09-23