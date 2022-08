Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 11-08-2022

Outra noite de lume que se ceba na provincia de Ourense, con risco para as vivendas en Boborás e O Irixo. Arestora hai catro incendios activos en Galicia pero evolucionan ben e poderían quedar estabilizados nas próximas horas. // Dificultades para atender as solicitudes de asilo e permisos de residencia a extranxeiros. Na oficina da Coruña a saturación fai que non se dean citas ata o ano que ven. A subdelegación do goberno anuncia reforzos para axilizar a tramitación. // O aumento das temperaturas e a contaminación están detrás da baixada da produción de marisco detectada nos últimos anos. As mariscadoras denuncian a constante reducción de capturas, á espera de estudos concluíntes. 11-08-2022