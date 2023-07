Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 11-07-2023 | RTVE Play

Sobres coas candidaturas indicadas en Braille. É o kit de voto accesible presentado hoxe na delegación da ONCE na Coruña para facilitar a participación das persoas invidentes nos comicios do 23 de xullo. Pode solicitarse por vía telefónica. // Galicia líbrase da vaga de calor que sofre gran parte de España e que pon hoxe en alerta a trece comunidades por temperaturas que chegarán aos 43 graos. // Varios asuntos de Galicia coáronse no debate cara a cara televisivo entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. 11-07-2023