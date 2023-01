Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 11-01-2023 | RTVE Play

Aumenta a demanda para a vacinación en Galicia, ante o temor a un empeoramento da incidencia da pandemia. // O Partido Popular esixe a dimisión do alcalde de Ourense, co que gobernou a cidade ata hai seis meses, pola participación dun condenado reincidente por abusos sexuais na Cabalgata de Reis. // As bibliotecas públicas de Galicia celebran hoxe o Día dos Usuarios con distintas actividades: visitas guiadas, obradoiros ou o recoñecemento aos lectores máis activos nos últimos meses. 11-01-2023