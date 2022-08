Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 10-08-2022

Reparto de auga engarrafada aos veciños de Ribadavia, como solución de emerxencia ante os cortes da auga da traída, ante unha seca que é xa histórica. Ata 70 concellos teñen implantadas restricións ao consumo. // a actividade incendiaria recrudeceuse nas últimas horas, con ata oito lumes activos, que chegaron a poñer en perigo núcleos habitados, entre eles nas Pontes, onde se declararon dous focos case simultaneos. // Comerciantes e hostaleiros amosan discrepancias e dúbidas sobre a eficacia da normativa no primeiro día de entrada en vigor do Plan de Aforro Enerxético. A limitación do aire acondicionado e o apagado de escaparates e edificios públicos son as primeiras medidas, desde a pasada medianoite. // 10-08-22