Desconcerto no Ministerio Transportes sobre a derruba no viaduto do Castro, na A,6 que os técnicos consideran un colapso sen precedentes na rede viaria española. . // O foro reunido polo Consello da Cultura Galega advirte de que serán necesarios novos impostos medioambientáis que repercutirán no transporte, a agricultura e o turismo. // Dispárase a demanda dos campamentos de verán para escolares. A Xunta aumenta a oferta ata case 11.000 prazas. // Unhas 120.000 persoas congregadas no MOnte do Gozo durante tres días de concertos, con máis de 40 artistas nacionais e Internacionais, Así será a edición deste ano do Son do Camiño que xa levou a poñer o cartel de completo na hostalaría compostelá. 09-06-22