Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 06-07-2023 | RTVE Play

O novo buque insignia do Instituto Español de Oceanografía, o Odón de Buen, bautizado así en homenaxe ao fundador do organismo e pioneiro na investigación dos mares, navega xa dende Vigo. // Folga no sector das ambulancias en demanda de melloras laborais para os preto de dous mil traballadores que prestan este servizo en Galicia. // Esta medianoite arranca oficialmente a campaña electoral. O candidato do PP á presidencia do goberno, Alberto Núñez Feijóo, comezouna esta mañá na súa aldea natal dos Peares. Socialistas e nacionalistas tamén protagonizaron actos nas horas previas ó comezo da campaña. 06-07-2023