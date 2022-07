Telexornal - Galicia  Telexornal Galicia 06-07-2022

Os servizos de atención primaria afrontan o verán con máis déficit de profesionais sanitarios, mentres aumentan os casos de Covid. Xa son seis as comunidades, entre elas Galicia, que reclaman medidas urxentes. // O ministro de Pesca mantén hoxe en Burela un encontro con representantes dunha frota especialmente afectada polo acordo da Unión Europea de vetar tódalas artes de pesca de fondo. // Protestas en Vigo e A Coruña convocadas por UGT e Comisións Obreiras, en defensa dunha negociación para evitar a caída do poder adquisitivo dos traballadores, ante o aumento da inflación. // Púrpura producida a partir das cunchas dun molusco local, para tinguir as vestimentas dos patricios romanos na antigüidade. É un dos achádegos das escavacións arqueolóxicas que acaban de rematar na Illa de Ons. 06-07-2022