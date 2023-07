Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 04-07-2023 | RTVE Play

O paro rexistrado baixa en case 5.500 persoas en Galicia no mes de xuño, grazas, sobre todo, ao impulso do sector servizos. A seguridade social suma máis de 8.000 novos afiliados. // O Parlamento aproba a Lei de ordenación e xestión do litoral, so cos votos a favor do Partido Popular. A nova norma supón que a Xunta asume competencias en materia de beiramar que o Goberno Central reclamaba como propias. // Cúmprense dous anos do crime de Samuel Luiz, o mozo da Coruña que faleceu a consecuencia dunha malleira durante unha noite de festa. Cinco persoas serán xulgadas por este caso, mentres dous menores foron xa condenados por asasinato. 04-07-2023