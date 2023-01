Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 04-01-2023 | RTVE Play

As luces de Vigo permanecerán acendidas ata o 15 de xaneiro... O alcalde anunciara a súa intención de apagalas este domingo, pero a petición unánime do comercio e a hostalería levou ao rexedor a dar marcha atrás // O 2022 foi un excelente ano para o turismo en Galicia, que rexistrou de xaneiro a novembro 6,3 millóns turistas // Achégase o día de Reis e o máis demandado nas pastelarías é o tradicional roscón, aínda que agora ten un forte competidor: o panetone // O Celta quedou eliminado da Copa do Rei polo Espanyol nun partido que se decidiu na segunda parte dunha tensa prórroga. 04-01-23