Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 03-10-2023 | RTVE Play

Longas retencións na AP-9 á altura do aeroporto de Vigo pola afluencia de vehículos a Conxemar, a feira de produtos do mar conxelados | A feira comeza hoxe con máis de 750 expositores de 45 países | A Xunta anuncia unha rebaixa do 8 ao 3 por cento do imposto na compravenda de vehículos de segunda man. 03-10-2023