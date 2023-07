Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 03-07-2023 | RTVE Play

Xornada intensiva para evitar prolongar o traballo nas tardes de calor sufocante. O sector da construción da provincia de Pontevedra estrea hoxe novo horario para o mes de xullo, que ten como hora de remate as catro da tarde. // O sector turístico agarda mellorar a ocupación do pasado verán, tamén no Norte. O clima, a gastronomía ou as paisaxes son algúns dos motivos polos que cada vez máis xente se achega a Galicia. // Rafa Benítez atópase xa en Vigo para facerse cargo do Celta. Foi presentado como técnico do equipo celeste, que esta tarde inicia a pretemporada cos adestramentos na cidade deportiva Afouteza. 03-07-2023