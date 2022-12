Telexornal - Galicia: Telexornal Galicia 02-12-2022 | RTVE Play

Galicia rexistra case mil parados menos ao remate de novembro. O sector servizos é o que máis tira do emprego, seguido da industria. Mentres, aumenta o paro na agricultura e na construción. // O Sergas anuncia un reforzo nos servizos de atención primaria de profesionais con interinidades e contratos de longa duración. Na área de Pontevedra Salnés, a que sofre máis déficit, están a incorporar xa médicos procedentes doutras comunidades. // Multitudinaria mostra de repulsa en Lugo, polo asasinato de Cristina Cabo, organizada pola plataforma feminista á que pertencía a vítima. O acusado do crime está xa en prisión, tras participar na reconstrución dos feitos. // Comeza A Copa do Mundo de salto de obstáculos. Os mellores xinetes e amazonas danse cita na Hipica Casas Novas, en Arteixo. Haberá un total de 93 xinetes de 21 países. 02-12-2022