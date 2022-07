Facemos o Telexornal dende o edificio da Terraza, na Coruña, un dos máis recoñecibles da cidade, no paseo dos xardíns de Méndez Núñez. Acolle a cabeceira de Rne en Galicia e a delegación de TVE e Hoxe fai 100 anos. // Esta Terraza substituíu a outro edificio anterior feito de madeira. Os propietarios quixeron amplialo pero o Concello preferíu una nova construcción de formigón, polo que a Terraza antiga foi trasladada peza a peza, ata Sada. Hoxe contamos a historia de ambos edificios. // Recortar a catro quilómetros o desvío da A6 por Pedrafita que agora e de 10. E a solución temporal aportada polo Ministerio de Transportes para o treito cortado pola caída do viaduto do Castro. // O Heavy Metal revive en Viveiro, coa actuación estelar da banda Judas Priest que celebra 50 anos sobre os escenarios, en medio da edición máis multitudinaria e internacional ata agora do Resurrection. 01-07-22