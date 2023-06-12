Telenorte - País Vasco: Telenorte2-12062023 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte2-12062023
40 ENTERRADOS VASCOS EN EL VALLE DE CUELGAMUROS SERÁN EXHUMADOS/ DETENIDO UN HOMBRE EN LEIOA TRAS ATRINCHERARSE EN SU PISO Y AMANAZAR CON ARMAS/ EL...12/06/2023 00:25:01
40 ENTERRADOS VASCOS EN EL VALLE DE CUELGAMUROS SERÁN EXHUMADOS/ DETENIDO UN HOMBRE EN LEIOA TRAS ATRINCHERARSE EN SU PISO Y AMANAZAR CON ARMAS/ EL...12/06/2023 00:25:01
40 ENTERRADOS VASCOS EN EL VALLE DE CUELGAMUROS SERÁN EXHUMADOS/ DETENIDO UN HOMBRE EN LEIOA TRAS ATRINCHERARSE EN SU PISO Y AMANAZAR CON ARMAS/ EL ALAVES TIENE QUE GANAR PARA ASCENDER // 12/06/23