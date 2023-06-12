Telenorte - País Vasco: Telenorte2-12062023 | RTVE Play

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40 ENTERRADOS VASCOS EN EL VALLE DE CUELGAMUROS SERÁN EXHUMADOS/ DETENIDO UN HOMBRE EN LEIOA TRAS ATRINCHERARSE EN SU PISO Y AMANAZAR CON ARMAS/ EL...

12/06/2023 00:25:01
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Telenorte2-12062023 00:25:01 12/06/2023
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Sinopsis

40 ENTERRADOS VASCOS EN EL VALLE DE CUELGAMUROS SERÁN EXHUMADOS/ DETENIDO UN HOMBRE EN LEIOA TRAS ATRINCHERARSE EN SU PISO Y AMANAZAR CON ARMAS/ EL ALAVES TIENE QUE GANAR PARA ASCENDER // 12/06/23 

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano