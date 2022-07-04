Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco (04/07/22)
AVANZA LA INVESTIGACION PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL MENOR DE SANTURTZI/ EL COVID SE DISPARA EL EUSKADI OSAKIDETZA LLAMA A LA PRECAUCIÓN...04/07/2022 00:15:00
AVANZA LA INVESTIGACION PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL MENOR DE SANTURTZI/ EL COVID SE DISPARA EL EUSKADI OSAKIDETZA LLAMA A LA PRECAUCIÓN...04/07/2022 00:15:00
AVANZA LA INVESTIGACION PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL MENOR DE SANTURTZI/ EL COVID SE DISPARA EL EUSKADI OSAKIDETZA LLAMA A LA PRECAUCIÓN / BAJA EL PARO SUBE EL EMPLOE EN JUNIO/ METALLICA RUGE EN SAN MAMÉS/ VALVERDE ATRAE UN MILLAR DE AFICIONADOS A LEZAMA/ 04/07/22