Telenorte - País Vasco  Telenorte1-21072022

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EN PRISIÓN UN HOMBRE DE 49 AÑOS ACUSADO DE VARIAS VIOLACIONES EN BIZKAIA./ EL EDIFICO DE LEMOA SIGUE ARDIENDO UN DÍA DESPUÉS/ LA BATERÍA DE MIGUEL...

21/07/2022 00:20:00
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Sinopsis

EN PRISIÓN UN HOMBRE DE 49 AÑOS ACUSADO DE VARIAS VIOLACIONES EN BIZKAIA./ EL EDIFICO DE LEMOA SIGUE ARDIENDO UN DÍA DESPUÉS/ LA BATERÍA DE MIGUEL ANGEL BLANCO EN EL MEMORIAL/SALE A LA UZ UNA TRINCHERA EN ZIZURKIL/ ENTRAMOS EN EL NUEVO BOSQUE DE OMA   21/07/22

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano