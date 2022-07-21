Telenorte - País Vasco Telenorte1-21072022
EN PRISIÓN UN HOMBRE DE 49 AÑOS ACUSADO DE VARIAS VIOLACIONES EN BIZKAIA./ EL EDIFICO DE LEMOA SIGUE ARDIENDO UN DÍA DESPUÉS/ LA BATERÍA DE MIGUEL...21/07/2022 00:20:00
EN PRISIÓN UN HOMBRE DE 49 AÑOS ACUSADO DE VARIAS VIOLACIONES EN BIZKAIA./ EL EDIFICO DE LEMOA SIGUE ARDIENDO UN DÍA DESPUÉS/ LA BATERÍA DE MIGUEL...21/07/2022 00:20:00
EN PRISIÓN UN HOMBRE DE 49 AÑOS ACUSADO DE VARIAS VIOLACIONES EN BIZKAIA./ EL EDIFICO DE LEMOA SIGUE ARDIENDO UN DÍA DESPUÉS/ LA BATERÍA DE MIGUEL ANGEL BLANCO EN EL MEMORIAL/SALE A LA UZ UNA TRINCHERA EN ZIZURKIL/ ENTRAMOS EN EL NUEVO BOSQUE DE OMA 21/07/22