Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco (17/08/2022)

Regresen a Euskadi las precipitaciones, que han obligado a activar el aviso amarillo hasta mañana a mediodía.// Contento por el transcurso de la Aste Nagusia donostiarra, el alcalde de San Sebastián se muestra partidario de la tasa turística y no desvela si se presentará a la reelección.// Los expertos no ven incompatible que haya varios protocolos anti agresiones, siempre que no se obstaculicen unos a otros.// La sequía obliga en Álava a adelantar la recogida de la patata, que será este año más pequeña aunque de igual calidad.// 17/08/2022)