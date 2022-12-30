Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 30/12/22 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 30/12/22
INSPECCIÓN DE COTILLONES EN VÍSPERAS DE NOCHEVIEJA/MERCADOS Y GASOLINERAS A REBOSAR/CIERRA EL ZUBEROA / ATRACO A UN BANCO EN BILBAO/JABO IRURETA...30/12/2022 00:23:01
INSPECCIÓN DE COTILLONES EN VÍSPERAS DE NOCHEVIEJA/MERCADOS Y GASOLINERAS A REBOSAR/CIERRA EL ZUBEROA / ATRACO A UN BANCO EN BILBAO/JABO IRURETA...30/12/2022 00:23:01
INSPECCIÓN DE COTILLONES EN VÍSPERAS DE NOCHEVIEJA/MERCADOS Y GASOLINERAS A REBOSAR/CIERRA EL ZUBEROA / ATRACO A UN BANCO EN BILBAO/JABO IRURETA RECUERDA SU PARTIDO CONTRA PELÉ/ 30/12/22