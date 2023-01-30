Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 30/01/22 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 30/01/22
DOS EXCARCELCIONES EN ALAVA DE AUTORES DE UNA AGRESIÓN GRUPAL. JUECES Y EMAKUNDE HABLAN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL SÍ ES SÍ ./ EXPERTOS EN...30/01/2023 00:25:03
DOS EXCARCELCIONES EN ALAVA DE AUTORES DE UNA AGRESIÓN GRUPAL. JUECES Y EMAKUNDE HABLAN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL SÍ ES SÍ ./ EXPERTOS EN...30/01/2023 00:25:03
DOS EXCARCELCIONES EN ALAVA DE AUTORES DE UNA AGRESIÓN GRUPAL. JUECES Y EMAKUNDE HABLAN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL SÍ ES SÍ ./ EXPERTOS EN SALUD LLAMAN A LA PRECAUCIÓN PESE AL DESCENSO DEL COVID/ LAS MUJERES INEXISTENTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN/ EL ATHLETIC SE MEDIRÁ A OSAUNA EN SEMIFINALES DE COPA/ 30/01/22