Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 27/07/23 | RTVE Play

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EUSKADI TIENE LA TASA D EPARO MAS BAJA DE ESPAÑA Y ESPANTA EL FANTASMA DE LA RECESION/ DIA MEMORIA GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR ETA / ZINEMALDIA...

27/07/2023 00:25:00
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Telenorte 2 País Vasco 27/07/23 00:25:00 27/07/2023
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Sinopsis

EUSKADI TIENE LA TASA D EPARO MAS BAJA DE ESPAÑA Y ESPANTA EL FANTASMA DE LA RECESION/ DIA MEMORIA GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR ETA / ZINEMALDIA PENDIENTE DE LA HUELGA DE HOLLYWOOD/ DAVID SILVA ANUNCIA SU RETIRADA DEL FUTBOL / 27/07/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano