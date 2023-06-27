Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 27/06/23 | RTVE Play

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Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 País Vasco 27/06/23

ERTZAINAS AUMENTAN LA PRESIÓN EN LA CALLE A CUATRO DÍAS PARA EL TOUR/ APROBADA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA/ ARTEM PIVOVAROV ARTISTA UCRANIANO...

27/06/2023 00:25:03
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Telenorte 2 País Vasco 27/06/23 00:25:03 27/06/2023
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Sinopsis

ERTZAINAS AUMENTAN LA PRESIÓN EN LA CALLE A CUATRO DÍAS PARA EL TOUR/ APROBADA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA/ ARTEM PIVOVAROV ARTISTA UCRANIANO QUE LLEVASU MÚSICA POR EL MUNDO POR LA PAZ EN SU PAÍS/ MARINO LEJARRETA E IBAN MAYO ANTE LA LLEGADA DEL TOUR DE FRANCIA/ 27/ 06/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano