Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 Pais Vasco 26/06/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 Pais Vasco 26/06/23
OPERACIÓN SALIDA DE JULIO CONDICIONADA POR LA LLEGADA DEL TOUR/ LA CANTERA VASCA DE CICLISMO ESTA GARANTIZADA/ AITA MARI DENUNCIADO POR ITALIA...26/06/2023 00:24:42
OPERACIÓN SALIDA DE JULIO CONDICIONADA POR LA LLEGADA DEL TOUR/ LA CANTERA VASCA DE CICLISMO ESTA GARANTIZADA/ AITA MARI DENUNCIADO POR ITALIA...26/06/2023 00:24:42
OPERACIÓN SALIDA DE JULIO CONDICIONADA POR LA LLEGADA DEL TOUR/ LA CANTERA VASCA DE CICLISMO ESTA GARANTIZADA/ AITA MARI DENUNCIADO POR ITALIA POR EL RESCATE DEL FIN DE SEMANA/ BILBAO Y VITORIA SORTEAN LAS MESAS ELECTORALES / 26/06/23