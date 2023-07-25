Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 Pais Vasco 25/07/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 Pais Vasco 25/07/23

EL PNV CIERRA LA PUERTA A NUÑEZ FEIJÓO , EHBILDU HA HABLADO YA CON PSOE/ DETENIDO UN JOVE DE TOLOSA POR PEDIR FOTOGRAFÍAS SEXUALES A UNA NIÑA DE...

25/07/2023 00:14:00
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 2 Pais Vasco 25/07/23 Telenorte 2 Pais Vasco 25/07/23
Telenorte 2 Pais Vasco 25/07/23 00:14:00 25/07/2023
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

EL PNV CIERRA LA PUERTA A NUÑEZ FEIJÓO , EHBILDU HA HABLADO YA CON PSOE/ DETENIDO UN JOVE DE TOLOSA POR PEDIR FOTOGRAFÍAS SEXUALES A UNA NIÑA DE DIEZ AÑOS/ TERMINA LA CUMBRE DE LA UE EN BILBAO BAJO UNA ALTA SEGURIDAD/ VITORIA CELEBRA EL DIA DEL BLUSA / 25/07/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano