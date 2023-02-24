Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 24/02/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 24/02/23
EUSKADI AGRADECE LA SOLIDARIDAD DE FAMILIAS Y VOLUNTARIOS CON EL PUEBLO UCRANIANO/ 1.500 NIÑOS UCRANIANOS HAN LLEGADO A EUSKADI MUCHOS DE...24/02/2023 00:22:00
EUSKADI AGRADECE LA SOLIDARIDAD DE FAMILIAS Y VOLUNTARIOS CON EL PUEBLO UCRANIANO/ 1.500 NIÑOS UCRANIANOS HAN LLEGADO A EUSKADI MUCHOS DE...24/02/2023 00:22:00
EUSKADI AGRADECE LA SOLIDARIDAD DE FAMILIAS Y VOLUNTARIOS CON EL PUEBLO UCRANIANO/ 1.500 NIÑOS UCRANIANOS HAN LLEGADO A EUSKADI MUCHOS DE CHERNOBIL/ PRIMERA JORNADA DE HUELGA UNITARIA EN KUTXABANK/ LA ROMA RIVAL DE LA REAL SOCIEDAD EN EUROPA LEAGUE/ LLEGA A DONOSTIA EL MUSICAL EL GUARDAESPALDAS / 24/02/23