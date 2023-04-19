Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 19/04/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 País Vasco 19/04/23

PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE LLUVIA EN EL CAMPO ALAVÉS/ ACUERDOS POR EL EMPLEO PARA COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS/ ERTZAINAS SE MOVILIZAN PARA...

19/04/2023 00:24:06
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 2 País Vasco 19/04/23 Telenorte 2 País Vasco 19/04/23
Telenorte 2 País Vasco 19/04/23 00:24:06 19/04/2023
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Sinopsis

PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE LLUVIA EN EL CAMPO ALAVÉS/ ACUERDOS POR EL EMPLEO PARA COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS/ ERTZAINAS SE MOVILIZAN PARA RECLAMAR MEDIOS ANTE LA LLEGADA DEL TOUR/ LLEGA EL MUSICAL CANTANDO BAJO LA LLUVIA/ 19/04/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano