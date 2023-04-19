Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 19/04/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 19/04/23
PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE LLUVIA EN EL CAMPO ALAVÉS/ ACUERDOS POR EL EMPLEO PARA COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS/ ERTZAINAS SE MOVILIZAN PARA...19/04/2023 00:24:06
PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE LLUVIA EN EL CAMPO ALAVÉS/ ACUERDOS POR EL EMPLEO PARA COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS/ ERTZAINAS SE MOVILIZAN PARA...19/04/2023 00:24:06
PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE LLUVIA EN EL CAMPO ALAVÉS/ ACUERDOS POR EL EMPLEO PARA COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS/ ERTZAINAS SE MOVILIZAN PARA RECLAMAR MEDIOS ANTE LA LLEGADA DEL TOUR/ LLEGA EL MUSICAL CANTANDO BAJO LA LLUVIA/ 19/04/23