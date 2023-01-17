Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 17/01/22 | RTVE Play

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A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LA NIEVE SE REBAJA EL CAUDAL EN LOS RÍOS VASCOS/ACTIVADO PLAN DE VIALIDAD INVERNAL NEVARÁ EN COTAS BAJAS/ EUSKADI...17/01/2023 00:25:01
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A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LA NIEVE SE REBAJA EL CAUDAL EN LOS RÍOS VASCOS/ACTIVADO PLAN DE VIALIDAD INVERNAL NEVARÁ EN COTAS BAJAS/ EUSKADI TENDRÁ DOS NUEVOS PARQUES EÓLICOS/ TALLERES PARA ADOLESCENTES EN BILBAO PARA PREVENIR ADICCIONES/ VUELVE LA COPA DEL REY/ "ESAS" ORQUESTA DE MUJERES 17/01/22