Telenorte 2 País Vasco (15/06/2022) Recomendado para todos los públicos Sinopsis Un equipo de investigadores de la UPV analiza la presencia de un tipo de alga tóxica en la costa vasca.//La negociación del convenio de la planta de Mercedes en Vitoria se atasca.//Cáritas presenta su informe anual de pobreza en Euskadi Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

