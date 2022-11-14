Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 14/11/22 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 14/11/22
HALLADA LA PRIMERA PALABRA EN VASCÓNICO, PREVIO AL EUSKERA/ TRANSPORTISTAS VASCOS NO SECUNDAN LA HUELGA ESTATAL/INVESTIGADOS TRES TÉCNICOS POR...14/11/2022 00:23:03
HALLADA LA PRIMERA PALABRA EN VASCÓNICO, PREVIO AL EUSKERA/ TRANSPORTISTAS VASCOS NO SECUNDAN LA HUELGA ESTATAL/INVESTIGADOS TRES TÉCNICOS POR...14/11/2022 00:23:03
HALLADA LA PRIMERA PALABRA EN VASCÓNICO, PREVIO AL EUSKERA/ TRANSPORTISTAS VASCOS NO SECUNDAN LA HUELGA ESTATAL/INVESTIGADOS TRES TÉCNICOS POR VERTEDERO DE ZALDIBAR/ IMANOL RENUEVA CON LA REAL SOCIEDAD/ EL BELLAS ARTES TRASLADA SUS OBRAS 14/11/22