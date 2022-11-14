Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 14/11/22 | RTVE Play

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Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 País Vasco 14/11/22

HALLADA LA PRIMERA PALABRA EN VASCÓNICO, PREVIO AL EUSKERA/ TRANSPORTISTAS VASCOS NO SECUNDAN LA HUELGA ESTATAL/INVESTIGADOS TRES TÉCNICOS POR...

14/11/2022 00:23:03
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Sinopsis

HALLADA LA PRIMERA PALABRA EN VASCÓNICO, PREVIO AL EUSKERA/ TRANSPORTISTAS VASCOS NO SECUNDAN LA HUELGA ESTATAL/INVESTIGADOS TRES TÉCNICOS POR VERTEDERO DE ZALDIBAR/ IMANOL RENUEVA CON LA REAL SOCIEDAD/ EL BELLAS ARTES TRASLADA SUS OBRAS 14/11/22

Idiomas
Castellano