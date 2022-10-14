Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 14/10/22 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 14/10/22
EUSKADI APLICARÁ EN ENERO UNA DEFLACTACION DEL IRPF DEL 2%/ MUJERES DEL ÁMBITO RURAL PIDEN MÁS PRESENCIA/ EL ENFERMERO SENEGALÉS MBAYE REGRESA A SU...14/10/2022 00:22:10
EUSKADI APLICARÁ EN ENERO UNA DEFLACTACION DEL IRPF DEL 2%/ MUJERES DEL ÁMBITO RURAL PIDEN MÁS PRESENCIA/ EL ENFERMERO SENEGALÉS MBAYE REGRESA A SU...14/10/2022 00:22:10
EUSKADI APLICARÁ EN ENERO UNA DEFLACTACION DEL IRPF DEL 2%/ MUJERES DEL ÁMBITO RURAL PIDEN MÁS PRESENCIA/ EL ENFERMERO SENEGALÉS MBAYE REGRESA A SU PAÍS EN UNA MISIÓN SOLIDARIA/ MARTÍN ZUBIMENDI RENUEVA CON LA REAL HASTA 2027 / 14/10/22