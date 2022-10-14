Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 14/10/22 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 País Vasco 14/10/22

EUSKADI APLICARÁ EN ENERO UNA DEFLACTACION DEL IRPF DEL 2%/ MUJERES DEL ÁMBITO RURAL PIDEN MÁS PRESENCIA/ EL ENFERMERO SENEGALÉS MBAYE REGRESA A SU...

14/10/2022 00:22:10
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Telenorte 2 País Vasco 14/10/22 Telenorte 2 País Vasco 14/10/22
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Sinopsis

EUSKADI APLICARÁ EN ENERO UNA DEFLACTACION DEL IRPF DEL 2%/ MUJERES DEL ÁMBITO RURAL PIDEN MÁS PRESENCIA/ EL ENFERMERO SENEGALÉS MBAYE REGRESA A SU PAÍS EN UNA MISIÓN SOLIDARIA/ MARTÍN ZUBIMENDI RENUEVA CON LA REAL HASTA 2027 / 14/10/22

Idiomas
Castellano