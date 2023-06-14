Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 14/06/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 14/06/23
UNO DE CADA CUATRO TRABAJADOR@S VASCOS NO PUEDE CONCILIAR/ EL HOSPITAL DE BASURTO UNO DE LOS 2 DE ESPAÑA QUE ATIENDE EN LENGUA DE SIGNOS EN...14/06/2023 00:25:01
UNO DE CADA CUATRO TRABAJADOR@S VASCOS NO PUEDE CONCILIAR/ EL HOSPITAL DE BASURTO UNO DE LOS 2 DE ESPAÑA QUE ATIENDE EN LENGUA DE SIGNOS EN...14/06/2023 00:25:01
UNO DE CADA CUATRO TRABAJADOR@S VASCOS NO PUEDE CONCILIAR/ EL HOSPITAL DE BASURTO UNO DE LOS 2 DE ESPAÑA QUE ATIENDE EN LENGUA DE SIGNOS EN PSIQUIATRÍA/ ROZALÉN SE ATREVE EN SOLITARIO CON EL EUSKERA/ PABLO GÓMEZ CONFIA EN LAS POSIBILIDADES DEL ALAVES// 14/06/23