Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 13/09/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco 13/09/23
VÍCITMAS DENUNCIAN LOS GESTOS QUE ESTAN LEGITIMANDO EL TERRORISMO/ APERTURA CURSO UPV/ BOMBEROS DE ALAVA CAMINO A LIBIA / AVISTADOS 8 TIBURONES...13/09/2023 00:11:59
VÍCITMAS DENUNCIAN LOS GESTOS QUE ESTAN LEGITIMANDO EL TERRORISMO/ APERTURA CURSO UPV/ BOMBEROS DE ALAVA CAMINO A LIBIA / AVISTADOS 8 TIBURONES...13/09/2023 00:11:59
VÍCITMAS DENUNCIAN LOS GESTOS QUE ESTAN LEGITIMANDO EL TERRORISMO/ APERTURA CURSO UPV/ BOMBEROS DE ALAVA CAMINO A LIBIA / AVISTADOS 8 TIBURONES CAZÓN EN ISPASTER / PREOCUPACIÓN POR LA LESIÓN DE WILLIAMS/ 13/09/23