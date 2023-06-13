Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 13/06/23 | RTVE Play

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NUEVO DECRETO SOBRE RESIDENCIAS DE MAYORES/ EL GOBIENRO VASCO MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ PERMITIDO EL BAÑO EN LA CONCHA/ HOMENAJE A LOS...13/06/2023 00:25:02
NUEVO DECRETO SOBRE RESIDENCIAS DE MAYORES/ EL GOBIENRO VASCO MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ PERMITIDO EL BAÑO EN LA CONCHA/ HOMENAJE A LOS...13/06/2023 00:25:02
NUEVO DECRETO SOBRE RESIDENCIAS DE MAYORES/ EL GOBIENRO VASCO MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ PERMITIDO EL BAÑO EN LA CONCHA/ HOMENAJE A LOS NIÑOS DE LA GUERRA/ 13/06/23