Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 13/06/23 | RTVE Play

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NUEVO DECRETO SOBRE RESIDENCIAS DE MAYORES/ EL GOBIENRO VASCO MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ PERMITIDO EL BAÑO EN LA CONCHA/ HOMENAJE A LOS...

13/06/2023 00:25:02
Recomendado para todos los públicos
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Telenorte 2 País Vasco 13/06/23 00:25:02 13/06/2023
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

NUEVO DECRETO SOBRE RESIDENCIAS DE MAYORES/ EL GOBIENRO VASCO MEJORA LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO/ PERMITIDO EL BAÑO EN LA CONCHA/ HOMENAJE A LOS NIÑOS DE LA GUERRA/ 13/06/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano