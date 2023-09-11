Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 Pais Vasco 11/09/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 2 Pais Vasco 11/09/23
LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN EUSKADI POR PRIMERA VEZ EN 5 AÑOS/...11/09/2023 00:25:07
LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN EUSKADI POR PRIMERA VEZ EN 5 AÑOS/...11/09/2023 00:25:07
LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN EUSKADI POR PRIMERA VEZ EN 5 AÑOS/ SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR/ CELEBRACIÓN EN BERMEO Y DONOSTIA POR LA BANDERA DE LA CONCHA/ 11/09/23