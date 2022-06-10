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UPV DISPUESTA A REVISAR AMPLIACIÓN PLAZAS DE MEDICINA PARA PALIAR LA FALTA DE MÉDICOS/ LEHENDAKARI VIAJARA A ALEMANIA PARA CERRAR CON MERCEDES LA...

10/06/2022 00:17:59
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Sinopsis

UPV DISPUESTA A REVISAR AMPLIACIÓN PLAZAS DE MEDICINA PARA PALIAR LA FALTA DE MÉDICOS/ LEHENDAKARI VIAJARA A ALEMANIA PARA CERRAR CON MERCEDES LA INVERSIÓN MILLONARIA/ SACARSE EL BACHILLER A LOS 87 AÑOS/ FITO NOS RECIBE EN VÍSPERAS DEL GRAN DÍA 10/06/22

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano