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UPV DISPUESTA A REVISAR AMPLIACIÓN PLAZAS DE MEDICINA PARA PALIAR LA FALTA DE MÉDICOS/ LEHENDAKARI VIAJARA A ALEMANIA PARA CERRAR CON MERCEDES LA...10/06/2022 00:17:59
UPV DISPUESTA A REVISAR AMPLIACIÓN PLAZAS DE MEDICINA PARA PALIAR LA FALTA DE MÉDICOS/ LEHENDAKARI VIAJARA A ALEMANIA PARA CERRAR CON MERCEDES LA...10/06/2022 00:17:59
UPV DISPUESTA A REVISAR AMPLIACIÓN PLAZAS DE MEDICINA PARA PALIAR LA FALTA DE MÉDICOS/ LEHENDAKARI VIAJARA A ALEMANIA PARA CERRAR CON MERCEDES LA INVERSIÓN MILLONARIA/ SACARSE EL BACHILLER A LOS 87 AÑOS/ FITO NOS RECIBE EN VÍSPERAS DEL GRAN DÍA 10/06/22