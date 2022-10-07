Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 07/10/22 | RTVE Play
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EUSKADI RECIBE 712 MILLONES DE LOS PGE/ PROGRAMAS DE EMPLEO PARA REFUGIADOS UCRANIANOS/ TRANSEXUALES PERSEGUIDOS RELATAN SUS VIVENCIAS EN DONOSTIA/...

07/10/2022 00:23:02
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Sinopsis

EUSKADI RECIBE 712 MILLONES DE LOS PGE/ PROGRAMAS DE EMPLEO PARA REFUGIADOS UCRANIANOS/ TRANSEXUALES PERSEGUIDOS RELATAN SUS VIVENCIAS EN DONOSTIA/ LA REAL SUMA Y SIGUE / 07/10/22

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano