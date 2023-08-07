Telenorte - País Vasco: Telenorte 2 País Vasco 07/08/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 2 País Vasco 07/08/23

20 AÑOS DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE BASURTO, CRECEN LOS INGRESOS POR TRASNTORNOS ALIMENTICIOS/ LAS CARABELAS PORTUGUESAS YA SE...

07/08/2023 00:25:04
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 2 País Vasco 07/08/23 Telenorte 2 País Vasco 07/08/23
Telenorte 2 País Vasco 07/08/23 00:25:04 07/08/2023
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

20 AÑOS DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL DE BASURTO, CRECEN LOS INGRESOS POR TRASNTORNOS ALIMENTICIOS/ LAS CARABELAS PORTUGUESAS YA SE REPORDUCEN EN LA COSTA VASCA/ DÍA PARA LOS TXIKIS EN LA BLANCA/ LLOPIS Y ZUDAIRE TRAEN CUATRO MEDALLAS A EUSKADI DE LOS MUNDIALES DE MANCHESTER/ 07/08/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano