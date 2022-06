Telenorte - País Vasco Telenorte 2 País Vasco (07/06/2022) Segundo día de intenso calor en Euskadi con noche "tropicales".//Una exposición inagura en Ermua los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco.//Los... 00:16:04 Recomendado para todos los públicos

Segundo día de intenso calor en Euskadi con noche "tropicales".//Una exposición inagura en Ermua los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco.//Los alumnos de un instituto de Etxebarri crean un iniciativa solidaria para destinar la comida que sobra en el comedor.

