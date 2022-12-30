Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 30/12/22 | RTVE Play

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MERCADOS Y GASOLINERAS A REBOSAR , BAJA UN PUNTO LA INFLACIÓN/LA ERTZAINTZA INSPECCIONA LOS COTILLONES / CIERRA EL ZUBEROA DE ARBELAITZ, AGUR A UNO...

30/12/2022 00:12:04
Recomendado para todos los públicos
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Sinopsis

MERCADOS Y GASOLINERAS A REBOSAR , BAJA UN PUNTO LA INFLACIÓN/LA ERTZAINTZA INSPECCIONA LOS COTILLONES / CIERRA EL ZUBEROA DE ARBELAITZ, AGUR A UNO DE NUESTROS TEMPLOS DE LA COCINA/ ATRACO A UN BANCO EN BILBAO A PUNTA DE PISTOLA/ VUELVE MIKEL OYARZABAL 9 MESES DESPUÉS/ 30/12/22

Idiomas
Castellano