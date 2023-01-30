Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 30/01/22 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 30/01/22
DOS EXCARCELACIONES EN EUSKADI POR LA LEY DEL SÍ ES SÍ LOS JUECES SE DEFIENDEN EMAKUNDE PIDE MODIFICARLA/ EXPERTOS LLAMAN ALA PRUDENCIA SOBRE...30/01/2023 00:12:05
DOS EXCARCELACIONES EN EUSKADI POR LA LEY DEL SÍ ES SÍ LOS JUECES SE DEFIENDEN EMAKUNDE PIDE MODIFICARLA/ EXPERTOS LLAMAN ALA PRUDENCIA SOBRE...30/01/2023 00:12:05
DOS EXCARCELACIONES EN EUSKADI POR LA LEY DEL SÍ ES SÍ LOS JUECES SE DEFIENDEN EMAKUNDE PIDE MODIFICARLA/ EXPERTOS LLAMAN ALA PRUDENCIA SOBRE DESCENSO DEL COVID/ LAS MUJERES NO ESTAN RESENTES EN LA CONSTRUCCI´N/ EL ATHLETIC SE ENFRENTARÁ AL OSASUNA EN SEMIFINALES DE COPA/ LAS TWIN MELODY CARRERA A EUROVISIÓN/ 30/01/22