Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 28/07/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 28/07/23

COMIENZA LA OPERACION SALIDA DE AGSOTO CON MÁS DE 100.000 DESPLAZAMIENTOS/PRIMERA PIEDRA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN BILBAO/ PENDIENTES...

28/07/2023 00:12:01
Recomendado para todos los públicos
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Sinopsis

COMIENZA LA OPERACION SALIDA DE AGSOTO CON MÁS DE 100.000 DESPLAZAMIENTOS/PRIMERA PIEDRA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN BILBAO/ PENDIENTES DEL RECUENTO DEL VOTO DEL EXTERIOR/ COMIENZA BILBAO BLUES FESTIVAL/ 28/07/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano