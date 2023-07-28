Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 28/07/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 28/07/23
COMIENZA LA OPERACION SALIDA DE AGSOTO CON MÁS DE 100.000 DESPLAZAMIENTOS/PRIMERA PIEDRA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN BILBAO/ PENDIENTES...28/07/2023 00:12:01
COMIENZA LA OPERACION SALIDA DE AGSOTO CON MÁS DE 100.000 DESPLAZAMIENTOS/PRIMERA PIEDRA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN BILBAO/ PENDIENTES...28/07/2023 00:12:01
COMIENZA LA OPERACION SALIDA DE AGSOTO CON MÁS DE 100.000 DESPLAZAMIENTOS/PRIMERA PIEDRA FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN BILBAO/ PENDIENTES DEL RECUENTO DEL VOTO DEL EXTERIOR/ COMIENZA BILBAO BLUES FESTIVAL/ 28/07/23