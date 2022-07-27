Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 27/07/22

MAYOR OPERACIÓN ANTIDROGA EN DIEZ AÑOS 534 KG DE COCAÍNA/ 150 DÍAS EN PRISIÓN POLACA EL PERIODISTA PABLO GONZÁLEZ / NUEVO CENTRO DE RECUPERACIÓN DE...

27/07/2022 00:20:05
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 1 País Vasco 27/07/22 Telenorte 1 País Vasco 27/07/22
Telenorte 1 País Vasco 27/07/22 00:20:05 27/07/2022
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

MAYOR OPERACIÓN ANTIDROGA EN DIEZ AÑOS 534 KG DE COCAÍNA/ 150 DÍAS EN PRISIÓN POLACA EL PERIODISTA PABLO GONZÁLEZ / NUEVO CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SALVAJE EN URNIETA/ BERA BERA PRESENTA LA NUEVA TEMPORADA   27/07/22

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano