Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 27/06/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 27/06/23
ERTZAINAS TOMAN LA CALLE A 4 DÍAS PARA EL TOUR DENUNCIANDO EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO VASCO/ EL EJECUTIVO LLAMA A LA NEGOCIACIÓN / HOSTELEROS Y...27/06/2023 00:12:04
ERTZAINAS TOMAN LA CALLE A 4 DÍAS PARA EL TOUR DENUNCIANDO EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO VASCO/ EL EJECUTIVO LLAMA A LA NEGOCIACIÓN / HOSTELEROS Y...27/06/2023 00:12:04
ERTZAINAS TOMAN LA CALLE A 4 DÍAS PARA EL TOUR DENUNCIANDO EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO VASCO/ EL EJECUTIVO LLAMA A LA NEGOCIACIÓN / HOSTELEROS Y BOMBEROS SE SUMAN A LOS PAROS ESTA SEMANA/ APROBADA LA LEY INFANTIL Y DE ADOLESCENTES/ ARTEM PIVOVAROV JOVEN CANTANTE UCRANIANO ENBILBAO/ VETERANOS DEL TOUR ANTE LA EDICIÓN MÁS ESPERADA / 27/06/23