Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 27/06/23 | RTVE Play

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ERTZAINAS TOMAN LA CALLE A 4 DÍAS PARA EL TOUR DENUNCIANDO EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO VASCO/ EL EJECUTIVO LLAMA A LA NEGOCIACIÓN / HOSTELEROS Y...

27/06/2023 00:12:04
Recomendado para todos los públicos
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Sinopsis

ERTZAINAS TOMAN LA CALLE A 4 DÍAS PARA EL TOUR DENUNCIANDO EL INMOVILISMO DEL GOBIERNO VASCO/ EL EJECUTIVO LLAMA A LA NEGOCIACIÓN / HOSTELEROS Y BOMBEROS SE SUMAN A LOS PAROS ESTA SEMANA/ APROBADA LA LEY INFANTIL Y DE ADOLESCENTES/ ARTEM PIVOVAROV JOVEN CANTANTE UCRANIANO ENBILBAO/ VETERANOS DEL TOUR ANTE LA EDICIÓN MÁS ESPERADA / 27/06/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano