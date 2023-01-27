Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 27/01/22 | RTVE Play
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ENTREVISTA AL LEHENDAKARI EN TELENORTE SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD / ÚLTIMO ADIÓS A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A UNA CUANTIOSA MULTA...

27/01/2023 00:12:01
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Telenorte 1 País Vasco 27/01/22 00:12:01 27/01/2023
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Sinopsis

ENTREVISTA AL LEHENDAKARI EN TELENORTE SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD / ÚLTIMO ADIÓS A RODOLFO ARES/ EL BUQUE AITA MARI SE ENFRENTA A UNA CUANTIOSA MULTA / MOVILIZACIONES EN ENFERMERÍA POR LA CONVOCATORIA DE OPE/ EL ATHLETIC PASA A SEMINIFINALES DE COPA / 27/01/22

Idiomas
Castellano